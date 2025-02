L’OM vers une saison record sur le plan statistique

Si l’idéologie de jeu portée vers l’offensive de Roberto de Zerbi n’avait pas encore été comprise, voici une statistique qui ne pourra plus faire douter à ce sujet. Après leur victoire à Angers, les coéquipiers d’Adrien Rabiot comptent déjà 41 buts après 21 journées de Ligue 1, un total que le club avait atteint pour la dernière fois en… 1971 !

De plus, avec 63% de possession de balle moyenne cette saison, l’OM est la quatrième équipe européenne qui conserve le plus le ballon derrière le Bayern Munich (71%), le Paris SG (69%) et Barcelone (68%) selon le statisticien Opta. Ce dimanche contre Angers, les Marseillais ont conservé la balle pendant 78,2% du temps, un record depuis 2018. De quoi ravir les supporters du stade Vélodrome.