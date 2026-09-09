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Premier League

Tottenham : Mudryk déjà blessé !

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Mykhaïlo Mudryk avec Chelsea @Maxppp

Premier coup dur pour Mykhaïlo Mudryk. Alors qu’il avait fait sa première apparition avec Tottenham le week-end dernier en entrant en jeu face à Nottingham Forest, l’ailier ukrainien est déjà sur le flanc. Comme le rapporte le Daily Mirror, il a été touché à la cheville durant un entraînement, et pourrait être écarté des terrains durant 8 semaines !

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Il va rater les prochains matches de Tottenham jusqu’à la trêve internationale qui débutera le 21 septembre prochain. Reste à savoir s’il sera apte à retrouver les terrains à la reprise des championnats. Il a été recruté par Tottenham en fin de mercato, alors que sa suspension pour dopage avait pris fin.

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