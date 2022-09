Pays-Bas : Louis Van Gaal très inquiet après la blessure de Memphis Depay

C'est un coup dur qui vient de frapper de plein fouet la sélection néerlandaise. Sorti sur blessure à la 51e minute de la rencontre entre la Pologne et les Pays-Bas (0-2), Memphis Depay devrait, selon son sélectionneur, manquer le prochain match des Bataves, face à la Belgique, et pourrait être éloigné des terrains pour une durée plus importante.

« C'est dommage que Memphis ait dû partir avec cette blessure, ça n'augure rien de bon et je ne le vois pas jouer contre la Belgique » a ainsi expliqué Louis Van Gaal en conférence d'après-match. L'ancien coach du Barça a également expliqué que Frenkie de Jong avait été sorti par pure précaution, mais que ce dernier souhaitait être disponible face aux Diables Rouges (dimanche à 20h45).