OL : les dessous du rapprochement intéressé entre John Textor et Jean-Michel Aulas

La scène en a surpris plus d’un dimanche après-midi, juste avant le coup d’envoi du match entre l’Olympique Lyonnais et Toulouse. Alors qu’ils étaient au coeur d’une guerre médiatique, John Textor et Jean-Michel Aulas sont apparus ensemble, tout sourire. JMA a même pris place en tribune présidentielle, une première depuis mai dernier et ses adieux à l’OL. Un joli moment pour les photographes confirmé par la belle victoire des Gones (3-0). Cependant, n’allez pas forcément croire que ces sourires retrouvés étaient uniquement le fruit d’une union sacrée voulue par les dirigeants actuels de l’OL et JMA pour sauver les septuples champions de France, bons derniers du classement de Ligue 1.

Le lendemain, un communiqué d’OL Groupe apportait en effet un éclairage utile à cette situation. «OL Groupe a conclu le 11 décembre 2023 un contrat d’acquisition avec Monsieur Jean-Michel Aulas et Holnest mettant en œuvre le rachat par OL Groupe du tiers des actions OL Groupe détenues par Holnest conformément au protocole transactionnel conclu entre OL Groupe, Monsieur Jean-Michel Aulas et Holnest en date du 10 mai 2023, préalablement autorisé par le Conseil d’administration du 9 mai 2023.» Un accord d’un montant total de 14 479 620€. Le jackpot pour Aulas.

Quelques instants plus tard, sur X, l’ancien boss de l’OL remerciait d’ailleurs publiquement Textor. «Merci à John de m’avoir tendu la main pour unir nos efforts pour un OL qui en a besoin, mais qui va revenir : toutes les procédures juridiques sont arrêtées et l’accord initial du 8 mai sera respecté. Mon engagement vers la FFF et le foot féminin sera total. Merci.» Jean-Michel Aulas a-t-il retrouvé le sourire uniquement parce qu’il va bien toucher près de 15 M€. Oui, mais pas seulement.

L’Équipe confirme que cet accord financier a permis aux deux parties de se rapprocher. Surtout, Textor, qui est déjà bien occupé à gérer les soucis de l’OL, a voulu mettre un terme rapidement au litige l’opposant à JMA. En échange, Aulas stoppera ses actions judiciaires dès que le rachat sera effectif et de son côté, l’OL va également mettre fin aux procédures lancées contre JMA. Enfin, dans cet accord qui arrange tout le monde, le club rhodanien va soutenir la candidature de JMA pour le poste de vice-président de la FFF lors des élections qui se tiendront samedi prochain à l’occasion de l’assemblée fédérale.