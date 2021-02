Dijon - OL : les compositions sont tombées

La suite après cette publicité

Duel de la 23e journée de Ligue 1, le match entre Dijon et l'Olympique Lyonnais s'annonce fort intéressant. A domicile, le club bourguignon mise sur un 4-2-3-1 avec Anthony Racioppi dans les buts devant Foued Chafik, Bruno Ecuele Manga, Senou Coulibaly et Glody Ngonda. Didier Ndong, Wesley Lautoa et Pape Diop forment le milieu de terrain. Seul en pointe, Moussa Konaté est épaulé par Frédéric Sammaritano et Eric Junior Dina-Ebimbe.

De son côté, l'Olympique Lyonnais opte pour son traditionnel 4-3-3 avec Anthony Lopes dans les cages. Léo Dubois, Marcelo Guedes, Sinaly Diomandé et Maxwel Cornet forment la défense alors qu'on retrouve Lucas Paqueta, Bruno Guimaraes et Houssem Aouar dans l'entrejeu. Enfin, Memphis Depay est accompagné en attaque par Tino Kadewere et Karl Toko Ekambi.

Les compositions

Dijon FCO : Racioppi - Chafik, Ecuele Manga, Coulibaly, Ngonda - Ndong, Lautoa, Diop - Dina-Ebimbe, Konaté, Sammaritano

Olympique Lyonnais : Lopes - Dubois, Marcelo, Diomandé, Cornet - Paqueta, Guimaraes, Aouar - Kadewere, Depay, Toko Ekambi