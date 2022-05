Man City : le BvB refait un coup à la Jadon Sancho

Décidément, le Borussia Dortmund aime chiper des talents en Angleterre, et plus particulièrement à Manchester City. Les Marsupiaux ont officialisé ce vendredi l'arrivée de Jayden Braaf (19 ans), jeune très talentueux et prometteur évoluant avec les jeunes des Sky Blues depuis 2018. L'ailier international U18 néerlandais (3 capes, 2 buts), qui a terminé la saison en prêt avec l'Udinese, faisant ses premiers pas dans le monde professionnel en Serie A (4 matchs, 1 but), « est transféré gratuitement de Manchester City et a signé un contrat avec Dortmund qui court jusqu'au 30 juin 2025 », comme le précise le communiqué du club allemand.

Jayden Braaf était ardemment courtisé par le Bayer Leverkusen, mais il a donc opté pour le BvB afin de, peut-être, marcher sur les pas d'un certain Jadon Sancho. Gravement blessé au genou l'an dernier, il n'avait pas pu exprimer son talent au Royaume de Sa Majesté. Une chose qu'il espère désormais faire de l'autre côté du Rhin, avec une équipe réputée pour sa capacité à faire exploser puis progresser les pépites.