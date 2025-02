Les mots forts de Jamel Debbouze sur Kylian Mbappé

Il y a quelques semaines, Kylian Mbappé (25 ans) s’est confié à Mouloud Achour dans l’émission Clique sur Canal+. Cette semaine, c’était au tour de l’humoriste et acteur Jamel Debbouze de passer sur le grill. Et ce dernier a notamment fait quelques confidences sur le joueur du Real Madrid, dont il a partagé l’intimité durant la pandémie de Covid-19.

«On a fini ensemble. J’ai eu la chance de passer plusieurs mois à ses côtés et au côté de sa famille. Nos deux familles se sont retrouvées dans la même maison pendant le confinement. Ne me demande pas pourquoi, c’est trop long (…) J’ai vu toute l’humanité. (…) J’ai vu un gamin et sa famille avec une vie des plus normales. Ils essaient d’avoir la vie la plus normale au monde. Et pourtant, c’est tout sauf normal, ce qu’ils vivent.» Interrogé sur la pression avec laquelle doit composer KM9, il a confié : «il n’y a personne qui le prépare à ça. Ça m’a toujours touché, ça m’a fasciné de me dire qu’on pouvait réussir à être au centre du monde et tenter de rester humain. Imaginez les choses auxquelles ils sont obligés de faire face, elles sont… Je ne dis pas inhumaines, parce que ça reste des joueurs de foot malgré tout, mais c’est extrêmement dur, je trouve.» Mbappé appréciera certainement ce soutien.