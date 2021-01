Eibar : Bryan Gil, la nouvelle sensation du football espagnol

La suite après cette publicité

La Liga navigue clairement en eaux troubles en ce moment. Avec des locomotives bien loin de leur gloire et de leur niveau habituel et une prolifération des équipes à l'approche défensive, le spectacle est clairement décevant et même les formations qui régalaient autre fois nous proposent des rencontres fades et insipides. Face à ce triste constat, les amateurs de football espagnol peuvent au moins se consoler avec l'explosion de nombreuses pépites aux quatre coins du pays.

Si Pedri a mis tout le monde d'accord à Barcelone ou que Yeremi Pino a fait oublier Takefusa Kubo à Villarreal, un autre joueur nous en met plein la vue week-end après week-end. Il s'agit de Bryan Gil, qu'on avait déjà pu voir à l'œuvre à Leganés la saison dernière, mais le contexte de l'équipe, reléguée au terme de la saison dernière, n'a pas vraiment permis l'éclosion du joueur appartenant à Séville. Il était ainsi bridé dans un style très défensif et où Oscar Rodriguez avait été le seul à tirer son épingle du jeu. Cette saison, en terres basques désormais, c'est tout le contraire.

Déjà comparé à... Johan Cruyff

Généralement aligné sur le flanc gauche de l'attaque des Armeros, le jeune de 19 ans semble sorti d'une autre époque. Au niveau de son apparence et de son jeu. À l'heure où l'on cherche surtout des jeunes joueurs prêts physiquement, plutôt athlétiques et qui misent surtout sur des capacités comme la vitesse ou l'accélération pour faire des différences, le maigrichon Bryan Gil est loin de tout ça. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas capable d'enchaîner les courses sur son flanc, clairement pas, mais c'est sa qualité technique et sa capacité à éliminer ses adversaires qui font mouche. Les comparaisons vont bon train et en Espagne, on le voit déjà dans un profil à la Johan Cruyff.

« C'est un joueur différent », a résumé à de nombreuses reprises son coach, José Luis Mendilibar. Ce dernier a d'ailleurs un rôle essentiel dans l'explosion du joueur international espoirs espagnols, puisqu'en plus de développer son potentiel technique, il lui a permis d'intégrer des concepts défensifs qui lui seront indispensables dans la suite de sa carrière, qui s'écrira probablement dans des clubs très huppés du Vieux Continent.

Séville se frotte déjà les mains

Le gaucher n'est plus juste un bon dribbleur, comme il avait montré chez les jeunes, mais un joueur de plus en plus complet, qui en plus de la magie qu'il affiche sur le rectangle vert, commence aussi à se montrer décisif d'un point de vue statistique. Auteur d'un doublé ce week-end face à Granada, Gil grandit rencontre après rencontre. Et à Séville forcément, on s'enflamme.

En toute fin de mercato déjà, beaucoup de supporters sévillans se demandaient pourquoi leurs dirigeants ne lui avaient pas fait une place en équipe première. Quand on voit l'équipe de Julen Lopetegui à l'œuvre, force est de constater qu'il aurait pu avoir un rôle à jouer. Quoi qu'il en soit, à Séville, tout le monde suit de très près son évolution. Même Ivan Rakitic en a parlé lorsqu'on lui a demandé quel joueur de Séville l'impressionnait le plus, et ce alors qu'il ne fait pas partie de l'effectif actuel : « si je dois en mettre un en avant, c'est Bryan Gil, c'est un jeune incroyable et il a un grand avenir devant lui ».