OM-Benfica : l’incroyable aveu de Pau Lopez

Hier soir, l’Olympique de Marseille a validé son ticket pour les 1/2 finales de l’UEFA Europa League. Les hommes de Jean-Louis Gasset se sont imposés 1 à 0 (2-2 au score cumulé) et ont remporté la séance de tirs au but, bien aidés par leur gardien Pau Lopez. Après la rencontre, le portier de l’OM était heureux et a fait un aveu sur les tirs au but justement.

«Je vais vous dire la vérité, vous savez que je ne suis pas fort dans les tirs au but. Ce matin, nous avons discuté avec Jean Louis Gasset et Ruben (Blanco). Et Ruben a eu l’idée de changer un peu et de décider avant le match où aller. Je savais qu’avant le match, chacun devait choisir son côté. Je ne pensais pas à ce match. Cette fois, nous avons réussi 4 sur 4. Nous répéterons cela si nous arrivons encore là. Je pense que si nous parlons de la séance de tirs au but, ce n’est pas seulement moi qui l’ai faite, c’est une affaire d’équipe, de Ruben et de Jean-Louis aussi, car ils ont également décidé où aller. Donc je suis content aussi pour eux, car pour moi, vous savez qu’ils sont très importants.» Puis Lopez a répondu à ceux qui doutaient de lui. «Ça ne m’intéresse pas beaucoup, même si j’essaie de connaître mes points forts et mes points faibles, je les assume et j’essaie de m’améliorer. Aujourd’hui, nous avons choisi quelque chose de différent et ça a bien fonctionné. Je suis content, content des choix que nous avons faits, content de la victoire aussi.» Le message est passé.