Que devient Jérémy Mathieu ?

Il est l’un des artisans de la superbe saison 2014-2015 du FC Barcelone, avec le triplé Championnat-Coupe-Ligue des champions : le défenseur central français Jérémy Mathieu a su se faire une place dans l’équipe catalane dès son arrivée en provenance du Valence CF, où il était devenu un titulaire indiscutable et même un capitaine lors de la dernière année. Après avoir déboursé 20 millions d’euros pour s’attacher ses services, le Barça et Luis Enrique lui font rapidement confiance et profitent de sa polyvalence pour l’aligner dans l’axe et à gauche de l’arrière-garde (41 matches disputés toutes compétitions confondues en 2014-2015). Et pour ouvrir son compteur buts sous le maillot blaugrana, quoi de mieux qu’une tête parfaite, sur un coup franc de Lionel Messi, pour tromper Iker Casillas et lancer le Barça face à son éternel rival, le Real Madrid (victoire 2-1). Rebelote une semaine plus tard, cette fois-ci sur un coup de pied de Neymar, pour offrir un succès étriqué mais important pour la course au titre à Vigo (1-0).

Taulier au Sporting, après un transfert avorté à l’OM

Si les deux saisons suivantes n’étaient pas aussi accomplies pour le natif de Luxeuil-les-Bains (50 rencontres TCC entre été 2015 et printemps 2017), le Français, puni par les blessures, n’est pas renouvelé et quitte la Catalogne libre de tout contrat pour le Sporting CP. Pourtant, à l’été 2017, Jérémy Mathieu avait l’occasion de retrouver la France avec… l’Olympique de Marseille. Néanmoins, son arrivée du côté de la cité phocéenne a été bloquée par le directeur sportif de l’époque : « tout le monde savait que je voulais partir. Rudi Garcia me voulait, je voulais venir aussi, je serais venu les yeux fermés. Mais on m’a dit que c’était Zubizarreta (Andoni, ndlr) qui n’avait pas voulu. C’est lui qui m’avait recruté à Barcelone et il savait que j’avais un petit problème au tendon d’Achille, mais j’allais mieux ! On l’a d’ailleurs bien vu avec mes saisons ensuite au Sporting », avait-il déclaré en mars 2022 dans les colonnes de La Provence.

Car oui, chez la formation lisboète, l’international tricolore (5 sélections) devient rapidement un taulier dans la charnière centrale aux côtés de Sebastián Coates, aujourd’hui capitaine des Lions. Malgré ses 36 ans, l’ancien Toulousain prend « beaucoup de plaisir à jouer et être là », comme il l’avait déclaré dans nos colonnes en janvier 2019. Néanmoins, son âge se fait ensuite sentir à partir de sa deuxième saison, avec quelques absences en raison de blessures musculaires, avant d’être touché au tendon d’Achille pour sa troisième année, car prolongé par la direction lusitanienne. Le bilan de son passage à Lisbonne est plus que correct (106 matches TCC pour 2 Coupes de la Ligue et 1 Coupe du Portugal). Quatre ans après sa retraite internationale, l’accumulation des pépins physiques l’obligeait à mettre un terme à sa carrière professionnelle en juin 2020.

Une renaissance dans le monde amateur

Un amoureux de ce sport, dont le parcours est achevé par une grave blessure au genou à l’entraînement : « je voulais tellement finir sur le terrain, mais le destin en a décidé autrement. Quoi qu’il en soit, j’ai passé 19 ans à vivre de ma passion intensément, avec des hauts et des bas, de la joie et des pleurs, des victoires et des défaites et des trophées incroyables. J’ai eu beaucoup de plaisir à faire ce que j’aime et j’aimerai toujours », avait-il expliqué à l’annonce de sa retraite. S’il n’a plus joué au niveau professionnel, le défenseur central garde toujours son attachement pour le football, puisqu’en septembre dernier, Jérémy Mathieu décide de reprendre la compétition sous le maillot du club amateur de Luynes Sports, club de Régional 2 (septième échelon). Le club basé à Aix-en-Provence est même invaincu en championnat depuis son arrivée avec 4 victoires et 1 match nul.

Parmi ces succès, le joueur aujourd’hui aux 39 printemps s’est même offert un très beau coup franc face à l’équipe réserve de l’AS Cannes (4-1). De quoi lui permettre de retrouver des sensations tout en préparant sa reconversion, puisqu’il endosse également le rôle d’éducateur auprès d’équipes de jeunes au sein du club. Un choix qui confirme un peu plus l’envie de Jérémy Mathieu de rester dans le football pour au moins quelques années, pas forcément au poste d’entraîneur « pour le moment, je n’y pense pas trop. J’ai toujours l’envie de jouer. Je pense que j’ai le temps de réfléchir. Je ne suis pas seul non plus, j’ai ma famille et j’aime bien avoir leur avis et savoir ce qu’ils veulent faire aussi. On verra le projet qu’on aura en commun ou pas. En ce qui concerne le métier d’entraîneur, je ne pense pas que ça m’intéresserait », expliquait-il dans l’entretien qu’il nous avait accordé il y a de cela 3 ans. Affaire à suivre…