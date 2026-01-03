Maroc : Romain Saïss prend position pour la CAN tous les 4 ans

La décision de la CAF de faire passer la Coupe d’Afrique des Nations à un rythme quadriennal à partir de 2028 continue de faire réagir. Interrogé ce samedi en conférence de presse, le défenseur central du Maroc, Romain Saïss, a approuvé cette réforme, soulignant ses bénéfices pour les joueurs africains face aux clubs européens : « d’un point de vue individuel, pour les joueurs, je pense que ça peut être quelque chose de bien vis-à-vis des clubs. On sait que, pour certains, ça a souvent été un frein dans leur carrière. Là, ça laisse un peu plus de temps, ça permettra peut-être de voir encore plus de joueurs africains dans les grands clubs et que les clubs arrêteront de trouver l’excuse de la Coupe d’Afrique. » Le Lion de l’Atlas estime que cette évolution pourrait favoriser le mercato des joueurs africains, souvent pénalisés par la tenue fréquente de la CAN en pleine saison européenne.

La suite après cette publicité

L’ancien défenseur d’Angers, Wolverhampton et Besiktas admet toutefois une certaine nostalgie liée à la disparition de la CAN biennale : « ça va faire un changement, on est habitué à la CAN tous les deux ans. Après, c’est une fête qu’on aime bien la CAN, à chaque fois c’est un moment de convivialité, avec toujours une bonne atmosphère dans les stades ou autour. Ça, ça va manquer aussi. Mais je pense que pour le foot aussi et pour les joueurs, c’est quelque chose qui sera bien et ça va amener une valeur supplémentaire à la CAN. » Malgré les débats suscités par cette décision annoncée à la veille de l’édition 2025, Romain Saïss se montre confiant, alors que des éditions restent programmées en 2027 et 2028 avant le passage définitif à un rythme de quatre ans.