OM : André Villas-Boas est sceptique pour la Ligue Europa

Demain soir, l’Olympique de Marseille se rend à Manchester pour y affronter City dans le cadre de la sixième et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Un déplacement compliqué pour les hommes d’André Villas-Boas. Désireux de sa qualifier pour la Ligue Europa, ils vont affronter l’équipe la plus forte de leur poule tout en espérant y réaliser un résultat positif, tout en croisant les doigts pour que Porto batte l’Olympiakos. Bref, un scénario complexe. Surtout pour AVB.

« A City, il y aura beaucoup de changements, mais l’équipe B de City est trop forte. On parle de Mahrez, Silva, Gundogan, Fernandinho, Dias, Garcia, Cancelo. Toutes les options sont de top niveau. Je dois attendre la qualification qui ne dépend pas de nous. C’est vrai que c’est plus dur parce que tu joues jeudi et dimanche. Mon expérience à Porto et au Zenit s’est bien pacsée. Il faut se qualifier, que Porto nous fasse une faveur et qu’on reparte avec un point. Ça va être dur de jouer contre City, même leur deuxième équipe est toujours compétitive. Porto est un grand club et va essayer de faire mieux. Mais le problème, c’est qu’ils vont faire beaucoup de changements en vu du championnat et l’Olympiakos ne dépend que de lui. On doit attendre, on peut rien faire. Mais on doit être au meilleur niveau possible pour ramener que chose de City », a-t-il déclaré en conférence de presse.