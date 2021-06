JT Foot Mercato : Manchester United enchaîne les offres XXL

La suite après cette publicité

Une seconde place en Premier League et une finale de Ligue Europa, voilà le bilan de Manchester United, cette saison. À la tête du recrutement mancunien depuis de nombreuses saisons, Ed Woodward pourrait, contre toute attente, piloter une nouvelle fois ce mercato.

Le secteur offensif pourrait donc connaître un sacré lifting avec les arrivées d'Harry Kane, de Jadon Sancho ou encore de Kingsley Coman. Sans oublier la prolongation de Paul Pogba et la course à la signature de Sergio Ramos et de Raphaël Varane. L'été s'annonce chaud dans le nord de l'Angleterre.