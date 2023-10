Aurélien Tchouaméni prend la défense de Gavi

Ce samedi, le Real Madrid a remporté le Clàsico contre le FC Barcelone (2-1). Un match marqué par la blessure d’Aurélien Tchouaméni au pied gauche. Une fracture qui va l’éloigner des terrains de 6 à 8 semaines et qui serait intervenue suite à un contact avec Gavi. C’est en tout cas ce qu’a montré le diffuseur DAZN avec des images du choc.

Aurélien Tchouaméni a contesté cette version via son compte X et a pris la défense de Gavi en expliquant qu’il avait été touché un peu plus tôt lors de la rencontre. Ce n’est pas la faute de Gavi. J’ai été blessé à la fin de la première mi-temps a expliqué l’ancien Monégasque. Fair-play dans la rivalité.