Carlo Ancelotti s’est mis le vestiaire du Real Madrid à dos

Les soirs de défaite ne sont sans doute les pires au Real Madrid mais plutôt les jours suivants. Au lendemain de l’élimination de la Casa Blanca en quart de finale de Ligue des Champions face à Arsenal, le club espagnol est entré dans la tempête sportive et médiatique. La saison est pourtant loin d’être terminée entre une finale de Coupe du Roi à disputer à Séville contre le FC Barcelone, et un championnat d’Espagne encore loin d’être acquis aux Catalans. Les Merengues ont 4 points de retard mais ils vont jouer à Montjuïc à l’occasion de la 35e journée de Liga.

Carlo Ancelotti ne sera peut-être plus là pour en parler. D’après Sky Sports, le technicien italien rendrait son tablier au soir de la finale de la Copa del Rey le 26 avril prochain. Il sentirait le vent tourner et, en plus de cela, le poste de sélectionneur du Brésil s’offre à lui. Il s’agit là d’une très belle porte de sortie pour un entraîneur dont la cohabitation avec ses joueurs à Madrid devient de plus en plus compliquée au fur et à mesure que les mauvais résultats s’accumulent. Tous les protagonistes le sentent bien depuis quelques semaines.

Les cadres du vestiaire ne font plus confiance en Ancelotti

L’aller contre Arsenal avait déjà mis en évidence certains problèmes de consignes qui n’avaient été respectées. Le vestiaire commençait déjà à douter de certains choix du staff technique qui n’ont donc pas été appliqués, de manière plus ou moins volontaire d’ailleurs. Cela s’est confirmé hier au Santiago-Bernabéu où les Madrilènes ont été balayés par la supériorité tactique et technique des Gunners. Certains joueurs sont d’ailleurs repartis du stade convaincus qu’Ancelotti n’avait que pour seul et unique plan de mettre de l’intensité et de l’engagement. Forcément, c’est un peu court et simpliste.

D’après les informations de Relevo, Florentino Pérez a discuté avec des poids lourds du vestiaire qui ont tous perdu confiance en leur entraîneur et en leurs capacités à renverser des montagnes. Des gestes ou des paroles de défiance à l’égard du technicien de 65 ans se sont accumulés ces derniers jours à Valdebebas révélant un début de fracture. «Ce qui compte, c’est que la personne la plus importante (le président) soit calme, qu’il ne soit pas lassé. Les autres ne comptent pas pour moi», avait soutenu Ancelotti avant le déplacement à l’Emirates Stadium.

Pérez a pris les choses en main

Il semblerait cette fois que le président ait pris les choses en main. Un point de non-retour a sans doute été atteint même si le patron du club ne blâme pas seulement son coach. Il pointe également du doigt des joueurs choyés qui n’ont pas répondu sur le terrain. Mais tout le monde le sait, président, entraîneur et joueurs, les résultats garantissent le contrôle du vestiaire. Sur les 5 derniers matchs toutes compétitions confondues, le Real a connu 3 défaites et un nul. Dans ce genre de circonstance et pour relancer une dynamique positive, le premier fusible à faire sauter, c’est l’entraîneur..