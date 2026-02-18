Bodo/Glimt – Inter : les compositions officielles

Suite des barrages aller de la Ligue des Champions avec l’affrontement déséquilibré sur le papier entre Bodo/Glimt, qualifié de justesse après un finish de folie pour accrocher la 23e place, et l’Inter, finaliste malheureux de la compétition la saison passée.

Toujours en trêve hivernale en attendant la reprise du championnat, le club norvégien s’avance dans son habituel 4-3-3 avec les mêmes hommes qui ont battu l’Atlético le 28 janvier. Emmenés au milieu par l’ancien Lensois Patrick Berg, Glimt comptera sur ses hommes forts devant, Kasper Hogh et Jens Petter Hauge, pour amener le danger dans la surface adverse.

Après un succès acquis dans les derniers instants face à la Juve ce week-end (3-2), l’Inter opère pas moins de cinq changements dans son 3-5-2. Exit Bisseck, Zielinski, Luis Henrique, Dimarco et Thuram, qui cèdent leur place à Akanji, Mkhitaryan, Darmian, Carlos Augusto et Esposito. Cristian Chivu a donc fait le choix de la rotation pour un déplacement délicat à aborder sur un terrain synthétique, dans une ville où il est annoncé -3 degrés. Toutefois, le capitaine Lautaro Martinez sera bien sur le pré pour représenter la première menace offensive de son équipe.

Les compositions officielles :

Bodo/Glimt (4-3-3) : Haikin – Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan – Evjen, Berg, Fet – Blomberg, Hogh (cap.), Hauge.

Inter (3-5-2) : Sommer – Akanji, Acerbi, Bastoni – Darmian, Barella, Mkhitaryan, Sucic, Carlos Augusto – Lautaro (cap.), Esposito.

