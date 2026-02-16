Real Madrid : les révélations de Vinicius Jr sur sa relation avec Kylian Mbappé

Auteur d’un doublé et omniprésent offensivement, Vinícius Junior a été le grand artisan du large succès madrilène face à la Real Sociedad samedi soir (4-1). En l’absence de Kylian Mbappé au coup d’envoi, l’ailier brésilien a pris les choses en main, portant le Real Madrid sur ses épaules. Très actif, il a d’abord provoqué un penalty avant d’en transformer deux pour sceller la rencontre. Sans la star française, le numéro 7 madrilène a confirmé son statut de leader offensif et a logiquement récolté les éloges.

«Je vois un grand Vini depuis le premier jour. C’est l’un des meilleurs joueurs du monde. C’est quelqu’un d’incroyable, j’ai de la chance de l’avoir», a salué son entraîneur Alvaro Arbeloa. Des mots forts à quelques jours du choc face au Benfica, en barrages de Ligue des Champions. Une rencontre où Vinícius retrouvera Mbappé. «Kylian Mbappé sera prêt à débuter mardi. Nous ne voulions prendre aucun risque contre la Real Sociedad, mais il va bien», a rassuré le coach madrilène avant le choc contre le Benfica, en barrages de Ligue des Champions.

Vinícius Jr, fan des Français du Real Madrid

À quelques heures de la première manche à l’Estádio da Luz, Vinícius Jr s’est confié à Ibai Llanos dans une vidéo intitulée « 24 heures avec Vini Jr ». L’ailier du Real Madrid a notamment évoqué sa relation avec Kylian Mbappé, souvent présentée comme froide par la presse espagnole depuis l’arrivée du Français. «Chaque été, je lui écrivais : “Quand est-ce que tu viens ?” J’étais son agent. J’ai fait la même chose avec Bellingham. Je veux jouer avec les meilleurs pour avoir plus de chances de gagner», a-t-il révélé.

Le Brésilien a également assuré être très proche des Français du vestiaire, Mbappé, Camavinga et Mendy. «Nous passons plus de temps ensemble qu’avec nos familles. Nous devons entretenir de bonnes relations. Certains sont mariés, d’autres célibataires… mais nous sommes toujours ensemble» Avant de pointer du doigt la responsabilité médiatique liée aux supposées tensions dans le vestiaire. «Le bon côté, c’est que les gens vous aiment beaucoup. Le mauvais côté, ce sont la presse et les supporters adverses». Un message clair, à la veille d’un rendez-vous européen crucial.