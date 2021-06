OM : le prix de départ des enchères pour Arkadiusz Milik dévoilé

La suite après cette publicité

Quelques mois seulement après son arrivée, Arkadiusz Milik (27 ans) pourrait bien mettre les voiles. L'Olympique de Marseille ne se fait pas d'illusions, un buteur de cette trempe fait en effet envie à de nombreuses écuries plus huppées à travers l'Europe.

La Juventus, qui attend d'être fixée sur l'avenir de Cristiano Ronaldo et un possible nouveau prêt d'Alvaro Morata, est l'une d'elles. La Vieille Dame apprécie le Polonais depuis longtemps et le retour de Massimiliano Allegri sur le banc turinois n'a rien changé. Bien au contraire.

L'OM espère plus de 20 M€

Le Corriere dello Sport rappelle l'intérêt appuyé des Bianconeri, mais dévoile une nouvelle information de taille sur ce dossier. Il faudra mettre au moins 20 M€ sur la table pour convaincre les Phocéens de commencer à discuter du transfert de son buteur, auteur de 10 réalisations et 1 passe décisive en 16 apparitions toutes compétitions confondues.

L'OM, qui a annoncé l'arrivée du natif de Tychy le 21 janvier sous la forme d'un prêt de dix-huit mois avec option d'achat (8 M€ + bonus + pourcentage à la revente), explique avoir le contrôle sur le joueur. Les Olympiens entendent valoriser au mieux les derniers mois réussis du n° 19 pour espérer une plus-value bienvenue à l'heure de reconstruire presque entièrement son effectif. Les prétendants d'Arkadiusz Milik sont prévenus.