Lionel Messi et Cristiano Ronaldo encore plus dans l'histoire, l'Angleterre se moque d'Arsenal

Messi rejoint Pelé…

Du côté de Barcelone, c'est un sentiment mitigé qui domine ce matin. En effet, le Barça a encore perdu des points hier face à Valence avec un match nul (2-2). Pour le journal Sport, c'est un nouveau «pas en arrière» ! «L'équipe de Koeman trébuche à nouveau et ne parvient pas à battre Valence.» Messi a égalisé, mais les Blaugranas n'ont pas réussi à conserver leur avantage au score. Mais l'Argentin est entré un peu plus dans l'histoire du football aussi hier ! En effet, il a inscrit son 643e but avec le Barça et a rejoint un certain Pelé comme meilleur buteur avec un seul club ! Le Brésilien avait réalisé pareil exploit avec Santos. Cela fait aussi la couverture du Mundo Deportivo qui indique que «Pelé est amer car Messi a égalé son record de but» et il aurait même plus le dépasser s'il n'avait manqué un penalty. Le quotidien retient également le nouveau faux pas des Catalans qui se retrouvent désormais avec 8 points de retard sur le leader l'Atlético qui s'est imposé avec la manière contre Elche (3-1). En revanche, pour Super Deporte, le journal valencien, c'est «un beau match nul» arraché et qui va faire du bien au moral des troupes.

…Mais le «Roi», c'est Ronaldo !

Si en Espagne, les 643 buts de Lionel Messi sont mis en avant, en Italie c'est Cristiano Ronaldo qui est à l'honneur ! Le Portugais est aussi entré dans l'histoire hier lors du carton de la Juve face à Parme (4-0). Pour le Corriere dello Sport, «le Roi c'est Ronaldo» ! Le Portugais dépasse le record de buts en matchs officiels de Pelé avec 758 réalisations, il est d'ailleurs surnommé : «CR758» par le quotidien. Jusqu'au bout les deux monstres du football que sont Ronaldo et Messi se rendent coup pour coup et continuent de battre les records. L'empreinte laissée par les deux joueurs est tout simplement phénoménale. Pour Tuttosport aussi, Ronaldo a fait le spectacle hier avec son doublé. «Des bianconeri féroces et brillants sont désormais à 1 point du leader, l'AC Milan», juge le journal.

Arteta et Arsenal prennent très cher

On file en Angleterre où Liverpool a cartonné Crystal Palace hier (7-0). Une victoire écrasante qui fait la Une outre-Manche. Si les Reds ont envoyé un message fort dans la course au titre, une autre équipe habituée au haut de tableau et dans une situation très délicate. Il s'agit bien évidemment d'Arsenal, encore battu hier par Everton (2-1). Pour le Daily Mirror, «Arteta est sur un terrain mouvant» avec cette nouvelle défaite qui fait chuter son équipe à la 15e place du classement. Pour le Daily Telegraph, «l'équipe de Mikel Arteta est à l'agonie en ce moment» et «la défaite face à Everton ne fait qu'accentuer la misère de cette équipe», incapable de réagir. Les temps sont durs dans le nord de Londres.