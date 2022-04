OL : Peter Bosz hallucine de l'énorme coup Tetê

La suite après cette publicité

Hier, l'Olympique Lyonnais a annoncé l'arrivée de Tetê. Le Brésilien de 22 ans, qui a dû fuir l'Ukraine en raison de la guerre avec la Russie, a signé pour trois mois. Mais lors de sa conférence de presse de présentation organisée hier après-midi, il a avoué qu'il espérait rester plus longtemps entre Rhône et Saône. Un souhait que partagent les Gones comme l'a précisé Vincent Ponsot. Le directeur du football a indiqué qu'il discutait déjà avec le Shakhtar afin de transférer définitivement le joueur.

Un joueur qui a d'ailleurs été très courtisé en Europe mais aussi au Brésil quand la FIFA a autorisé les transferts d'éléments venus d'Ukraine ou de Russie. Mais Lyon a eu le dernier mot. Ce qui a réjoui tout le club et notamment Peter Bosz. En conférence de presse ce vendredi, le technicien néerlandais a toutefois reconnu que le recrutement de Tetê l'avait choqué. Il ne s'attendait pas du tout à ce qu'il signe à Lyon.

Peter Bosz est surpris

«Je le connais depuis longtemps. Le Shakhtar a toujours eu de bons joueurs brésiliens. A mon avis, c'est vraiment un joueur spécial. J'ai été surpris quand son nom a été mis sur la table à Lyon. Honnêtement, je me suis dit ce n'est pas possible de recruter un tel joueur avec ces qualités. On a bossé là-dessus. Les circonstances ne sont pas bonnes car il se passe des choses graves en Ukraine». Le coach a ensuite évoqué les qualités d'un élément qu'il a déjà vu à l'oeuvre.

«Je suis en train de le connaître ici. Je ne le connaissais pas avant, je l'avais juste vu avec le Shakhtar. Il a des qualités individuelles. Il marque des buts, fait des passes décisives. Ce sont les deux meilleures qualités pour un attaquant. Il a la vitesse, il court derrière les défenses.» C'est un attaquant complet. Ce qui va aider l'OL en cette fin de saison, même si la gestion de cet ailier est forcément particulière.

Il pourrait déjà être dans le groupe dimanche

«Son arrivée est une très bonne chose pour Lyon même s'il reste 9 matches de L1 et au moins 2 de Ligue Europa. Le joueur s'est entraîné avec nous pour la première fois aujourd'hui. Ça faisait longtemps pour lui. On va essayer dans un laps de temps court de le faire arriver à un niveau où il va nous aider (...) Le temps est réduit. On a peu de matches donc on devra aller vite pour mettre Tetê dans les bonnes conditions». Il pourrait déjà être présent dans le groupe dimanche a avoué Bosz.

«Avec la blessure de Rayan Cherki, on n'a pas beaucoup d'ailiers. Romain Faivre joue et a des qualités, mais je le vois plutôt comme un 10. Mais il fait bien son boulot avec nous. Tetê peut jouer à gauche mais son meilleur poste est ailier droit pour moi. Avec 11 matches encore à jouer, on aura besoin de lui car Karl et Romain ça n'est pas assez». Prêt à intégrer Tetê plus vite que prévu, Peter Bosz compte bien profiter du cadeau de sa direction durant le sprint final.