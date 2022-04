Supercoupe d'Espagne : Diego Simeone évoque le scandale des enregistrements

C'est l'affaire qui fait grand bruit en Espagne et qui fait aussi couler beaucoup d'encre ces dernières heures. Les enregistrements datant de 2018 et 2019 dévoilés par El Confidencial, où l'on peut entendre Gerard Piqué et Luis Rubiales, président de la Fédération espagnole (RFEF), parler organisation de la nouvelle Supercoupe d'Espagne. En conférence de presse ce mardi, Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético de Madrid, s'est exprimé à ce sujet.

«Nous sommes très fiers de concourir de cette manière. Nous nous reflétons dans des équipes comme le Betis, Séville, Villarreal, la Real Sociedad. Je pense que nous sommes dans le même panier. Ce qui ressort de l'actualité, c'est qu'en ce qui concerne la Superoupe en Arabie saoudite, la Fédération sera plus favorisée si le Real Madrid et le FC Barcelone y vont, donc ils devront mieux l'expliquer pour que nous soyons plus tranquilles.» Le défenseur du Barça est lui sorti du silence sur sa chaîne Twitch.