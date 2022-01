CAN 2021, Maroc : la réaction à chaud de Sofiane Boufal après la victoire contre le Ghana

Ce dimanche, le Maroc a assuré l'essentiel en s'imposant sur la plus petite des marges contre le Ghana (1-0) pour son entrée en lice à la CAN 2021. Vahid Halilhodžić et les siens peuvent remercier Sofiane Boufal, auteur de l'unique réalisation de ce choc du groupe C, tel un renard des surfaces à l'affut de la moindre faille dans les défenses adverses.

Interrogé à l'issue de la rencontre, l'élément offensif d'Angers, élu homme du match, a fait part de sa satisfaction, tout en restant mesuré et en gardant les pieds sur terre. « On a une très bonne équipe. On avait pour objectif de bien commencer ce match et la compétition. Ce n'est que le début. Il ne va pas falloir se relâcher. Là on profite, mais demain, c'est reparti. »