Bordeaux : Laurent Koscielny reste le capitaine de Petkovic

Voilà une étrange situation. Poussé vers la sortie par sa direction après les récentes déclarations de Gérard Lopez, Laurent Koscielny ne compte pas se laisser faire, même s'il sait que son avenir en terres girondines est compromis. Il vient pourtant de recevoir le soutien de son entraîneur, Vladimir Petkovic, qui ne compte pas le débarrasser de son brassard de capitaine. Tant qu'il sera là, Koscielny jouera. «Laurent est le capitaine n°1 de l’équipe, suivi de Benoît (Costil) et Jimmy (Briand). J’en saurais plus en fonction des joueurs dont je pourrai disposer dimanche. (...) Pour nous, c’est clair, le capitaine était et est toujours Koscielny. Nous verrons ensuite qui est disponible pour décider. Laurent et le club doivent régler ce problème le plus rapidement possible», demande l'ancien sélectionneur suisse.

La suite après cette publicité

Et comme pour Koscielny, Petkovic va faire jouer les éléments devenus indésirables au club. « J’ai eu aujourd’hui à l’entraînement 20 joueurs et trois gardiens, tous doivent être prêts pour le match de dimanche. Kalu, Koscielny, Maja, Otavio, ils travaillent avec nous. Ils font partie de l’équipe. Mon choix se basera sur ceux qui sont le plus en forme physiquement et mentalement », assure le technicien bosnien en conférence de presse. Bordeaux se déplace à Rennes ce dimanche (13h) dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1 et a un besoin urgent de points.