Lens : Brice Samba revient sur son passage difficile à l’OM

Si le RC Lens vient d’officialiser la prolongation de Kevin Danso, les hautes sphères artésiennes ont également prolongé le bail de Brice Samba à la fin du mois de juillet. Interrogé par Onze Mondial au cours d’une longue interview, le gardien lensois a profité de l’occasion pour revenir sur son passage à l’OM. «On m’avait prédit la succession de Mandanda. Pour beaucoup, c’était mon destin. Mais je n’étais pas prêt. Et puis, il y a eu des circonstances», a tout d’abord avoué l’intéressé avant d’en dire plus sur cette période délicate.

«Steve (Mandanda) s’est blessé contre Guingamp juste avant d’aller à la Coupe du Monde 2014, alors qu’il devait quitter le club. Du coup, il ne peut pas partir, Bielsa arrive sur le banc, j’effectue toute la préparation en tant que titulaire. Steve était en rééducation, donc absent aux séances, et il revient deux jours avant le début du championnat, face à Bastia. Moi, j’étais persuadé que j’allais commencer la saison, j’avais fait toute la prépa. En plus, tout s’était bien passé, Bielsa m’aimait bien, il m’avait dit qu’il avait confiance en moi. Finalement, je n’ai pas joué. Et ça a été très difficile pour moi, je tenais à jouer ce match. Surtout que j’étais au club depuis un an et demi, j’avais bien compris les choses. Je me sentais prêt. Cet événement m’a fait mal. Par la suite, j’ai été prêté à Nancy, cette aventure s’est très mal passée. J’ai fini par comprendre que Marseille, ce n’était pas l’endroit où je devais éclore».