CdM, Espagne : Carlo Ancelotti milite pour la présence de Sergio Ramos

Présent dans la pré-liste des 55 joueurs sélectionnés par Luis Enrique pour la Coupe du Monde (20 novembre - 18 décembre), Sergio Ramos a reçu un soutien de poids dans l'optique d'une possible, bien qu'improbable, convocation définitive : celui de Carlo Ancelotti, son ancien entraîneur.

Pour l'Italien, « il est toujours l'un des meilleurs défenseurs du monde » et doit faire partie de la liste de l'Espagne « pour son expérience et sa qualité » (180 sélections, 23 buts). Des louanges qui ne seront peut-être pas suffisantes pour convaincre Luis Enrique de rappeler le défenseur central de 36 ans, lui qui n'a plus porté le maillot de la Roja depuis le 31 mars 2021 (victoire 3-1 contre le Kosovo). Quoi qu'il en soit, la fin du suspense ne va pas tarder, le sélectionneur national devant annoncer sa liste le 14 novembre prochain.