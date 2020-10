PSG : les premiers mots de Rafinha

La surprise du chef. Alors que beaucoup avaient annoncé la fin du mercato parisien au milieu de l'après-midi, le directeur sportif Leonardo a abattu une dernière carte en négociant habilement la venue du milieu de terrain brésilien Rafinha, petit frère de Thiago Alcantara, parti lui à Liverpool durant ce même mercato. Le tout sans payer de transfert au FC Barcelone, avec seulement des bonus difficilement atteignables et un pourcentage à la revente de 35 %.

C'est donc un joli coup réalisé par Leonardo, et une nouvelle étape très intéressante pour le milieu de terrain, qui avait toujours appartenu jusque-là au FC Barcelone. Prêté à deux reprises au Celta Vigo (2013-2014 et 2019-2020) et à l'Inter Milan (janvier 2018-juin 2018), il n'a jamais été considéré comme un titulaire indiscutable au Barça, qui l'utilisait avec parcimonie malgré des qualités techniques indéniables.

Il connait déjà Neymar, Marquinhos et Icardi

Officialisé par le PSG dans les dernières minutes du mercato, après une course contre la montre, Rafinha a pu livrer ses premiers mots au site officiel du club francilien. « La vérité c’est que c'est une immense joie, j’avais très envie de venir quand j’en ai eu la possibilité et l'opportunité. Pouvoir vivre ce moment est incroyable ! Forcément, il y a la nervosité que ça représente de signer le dernier jour pour un club de cette envergure, ça a été difficile mais tout finit bien », raconte le Brésilien, qui compte deux sélections.

A Paris, il retrouvera quelques figures familières. « J’ai beaucoup d’amis ici, comme Marquinhos, Neymar ou Mauro Icardi. Il m’ont beaucoup parlé en bien de ce club. » Il a en effet été champion olympique avec les deux premiers, et a côtoyé le troisième à l'Inter. «Sur le plan personnel, je veux atteindre le même niveau que celui de la saison passée. Je me sens capable de pouvoir encore grandir comme footballeur, d’apprendre auprès de mes coéquipiers. Sur le plan collectif, je viens pour gagner le plus de titres possibles.»

Si Rafinha mentionne sa saison passée, c'est parce qu'elle a effectivement été bonne d'un point de vue personnel, avec un vrai impact sur le jeu du Celta Vigo. Et pour ceux qui ne le connaissent pas bien, il s'est défini comme « un joueur très polyvalent, un milieu de terrain offensif... Mais j’espère que les gens ne me résumerons pas à ça. » A Rafinha de jouer désormais.