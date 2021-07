Thiago Motta va devenir l'entraîneur du Spezia Calcio

Sans club depuis son expérience manquée au Genoa entre le 22 octobre 2019 et décembre 2019 (10 matches, 2 victoires, 3 nuls et 5 défaites), l'ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain et entraîneur des U19, devrait rebondir en Serie A, au Spezia Calcio. Vincenzo Italiano nommé nouvel entraîneur de la Fiorentina, le club promu dans l'élite italienne l'an passé devait lui trouver un remplaçant.

C'est désormais chose faite selon les informations de Gianluca Di Marzio, le journaliste spécialisé mercato de Sky Sports. L'Italien de 38 ans, notamment annoncé du côté du LOSC ces dernières semaines, a donc trouvé un point de chute.