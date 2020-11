Monaco : Niko Kovac prévient le PSG

Après la trêve internationale du mois de novembre, les formations françaises vont enfin retrouver la Ligue 1 Uber Eats. Et pour Monaco cette reprise se fera vendredi soir face à un gros morceau : le Paris Saint-Germain. L'écurie princière, qui recevra, devrait ainsi affronter Neymar et Kylian Mbappé, qui devraient faire leur retour dans le groupe. Interrogé sur ce choc à venir sur le site officiel de l'ASM, Niko Kovac a prévenu le PSG.

«Le prochain match est contre le PSG, la meilleure équipe du championnat. Il y a les meilleurs joueurs donc ce sera un match difficile pour nous. Nous allons essayer de prendre des points et pour cela, nous devrons être à 100% et jouer en équipe. Je crois en mes joueurs, il se donnent à 100% et c’est le plus important. Quand vous le faites, vous pouvez espérer un point voire trois. Si ce n’est pas le cas, ce sera dur mais on pensera positif.» Réponse vendredi soir !