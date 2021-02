BL : le Borussia Dortmund atomise Schalke 04 lors du derby de la Ruhr

La 22e journée de Bundesliga était marquée par un derby de la Ruhr entre la lanterne rouge Schalke 04 (18e) et le Borussia Dortmund (6e). Un match qui avait des allures de match pour la dernière chance pour les Knappen qui n'ont glané que 9 points cette saison. De son côté, le Borussia Dortmund avait l'occasion de revenir à six longueurs du podium et pouvait ainsi se relancer. Dominateurs, les Marsupiaux prenaient le jeu à leur compte et se procuraient les meilleures occasions tandis que Schalke 04 tentait d'apporter le danger sur quelques contres. Peu après la demi-heure de jeu, les locaux devaient composer avec la blessure de Ralf Fahrmann (32e). Michael Langer le remplaçait alors au pied levé. Et le gardien de 36 ans a vécu une soirée compliquée.

La suite après cette publicité

Tout d'abord, Jadon Sancho a fait preuve de sang froid pour ouvrir le score (42e). De quoi lancer idéalement son équipe et lui permettre de distiller un amour de ballon pour Erling Braut Håland qui marquait sur un très joli ciseau (45e). Au retour des vestiaires, le spectacle se poursuivait et un bon travail à deux entre Marco Reus et Raphaël Guerreiro débouchait sur un joli but du Portugais (61e). Enfin, en fin de rencontre, Erling Braut Håland y est allé de son doublé. Avec cette victoire 4-0, le BVB enfonce un peu plus son rival historique. Le spectre de la relégation est plus proche que jamais pour Schalke 04.

Le classement de la Bundesliga