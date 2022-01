OL : que devient Marcelo ?

Il est toujours là. Marcelo (34 ans) évolue toujours sous le maillot de l'Olympique Lyonnais. Certes, depuis la mi-août, c'est avec l'équipe réserve qu'il s'entraîne et joue. Mais le Brésilien reste professionnel jusqu'au bout des crampons.

En interne, on loue son investissement, matérialisé par des statistiques plus qu'intéressantes (3 réalisations en 11 apparitions en National 2, les 2 dernières lors des 2 derniers matches avant la trêve). Un état d'esprit irréprochable pour le défenseur central, qui se sent bien à Lyon.

Des offres en France et ailleurs

Le Paulista, sous contrat jusqu'en juin 2023, n'envisage d'ailleurs pas de partir en janvier. Et pourtant, ce ne sont pas les possibilités qui lui manquent. Selon nos informations, quelques clubs de Ligue 1 sont venus aux renseignements. Ailleurs, en Europe, il y a également plusieurs candidats à son recrutement.

A priori, il n'a pas l'intention de quitter l'OL, qui lui verse toujours un salaire confortable (2,4 M€ par an), cet hiver. Peter Bosz et le board de l'OL lui offriront-ils une nouvelle chance en 2022 ? Rien n'est moins sûr. En attendant, Marcelo est toujours bel et bien là.