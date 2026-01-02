Inter Milan : coup de tonnerre pour Luis Henrique

La greffe tarde à prendre pour Luis Henrique. Arrivé à l’Inter Milan en provenance de l’OM l’été dernier contre 23 millions d’euros, le Brésilien a vite fait la connaissance de la presse italienne, impitoyable. « Le Brésilien ne semble pas avoir le physique de l’emploi pour jouer le rôle d’ailier dans un club de premier plan », écrivait Tuttosport en début de saison, quand le Corriere dello Sport ajoutait : « il a du mal, il n’est pas très efficace. Il doit encore comprendre le football italien. Darmian, remplaçant de Dumfries, c’était une autre paire de manches jusqu’à il y a quelques mois. »

Le Brésilien a eu le temps de compter les papillons depuis le banc de touche, avant que la blessure de Denzel Dumfries ne "lance" son aventure en Italie. Christian Chivu, qui avait jugé le joueur comme n’étant « pas prêt pour le football italien » en début de saison, lui avait enfin donné sa chance début décembre contre Pise dans un rôle de piston droit. Face au manque de solutions, le coach roumain lui a même renouvelé sa confiance à six occasions jusqu’à la trêve.

Luis Henrique devrait retrouver le banc

La presse italienne avait repris espoir avec Luis Henrique, lors du carton face à Venise en Coupe (5-1), où l’on se félicitait de voir le Brésilien "enfin dribbler". L’absence prolongée de Dumfries, après son opération de la cheville mi-décembre, semblait lui laisser le champ libre en ce début d’année 2026. Néanmoins, la tendance paraît s’être inversée. Comme le révèle la Gazzetta dello Sport, l’Inter Milan est aujourd’hui sur le point de boucler l’arrivée de João Cancelo, dont le salaire considérable resterait à la charge d’Al-Hilal.

Le latéral droit connaît bien la maison pour y être passé en 2017, et il a l’intention de revenir en Europe en vue du Mondial, surtout vu les tensions du moment avec son entraîneur Simone Inzaghi à Al-Hilal. Pour le journal au papier rose, cette nouvelle ne fait pas les affaires de Luis Henrique : « l’objectif de l’Inter est de conclure l’arrivée de Cancelo rapidement, et ce, pour deux raisons : devancer la concurrence des autres équipes intéressées (Barcelone et Benfica) et équiper immédiatement Chivu d’un joueur à ce poste où Luis Henrique, malgré ses progrès, n’a pas su apporter la confiance et la régularité de Dumfries. » Avec l’arrivée de Cancelo et le futur retour de Dumfries, autant dire que l’horizon s’assombrit pour l’ancien Marseillais poussé vers la sortie dès le mois de novembre et proposé notamment à l’OL, l’OM et Monaco.