Mercato OM : De Zerbi va parler à Longoria et Benatia

Le mercato a ouvert ses portes le 1er janvier. À l’OM, il pourrait y avoir quelques changements notamment du côté des jeunes Darryl Bakola et Robinio Vaz. En cas de bonnes offres, le milieu de terrain et l’attaquant pourraient être cédés, comme nous vous l’indiquions. Ils permettraient à d’autres joueurs de venir renforcer les rangs phocéens. En conférence de presse, à deux jours de la reprise à domicile face à Nantes, Roberto De Zerbi avoue qu’il ne serait pas contre une arrivée.

«Il faut qu’on se voit avec Pablo (Longoria) et Medhi (Benatia). Je pense qu’on aura peut-être besoin de quelque chose mais on verra en ce qui concerne les arrivées. Pour les départs, je ne sais pas, il faut poser la question à Pablo et Medhi. Une arrivée à un poste offensif ? Ça pourrait être une solution mais aussi au milieu de terrain et en défense. Ça dépend de la surface économique aussi et où on veut aller. On échange pour le bien de l’OM, ça passe avant tout», confie-t-il.

