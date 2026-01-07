Mercato : coup dur pour le Stade Rennais

Cet hiver, l’Olympique Lyonnais a donné le ton. En effet, les Gones ont réussi à attirer Endrick dans leurs filets. Un sacré coup de la part des Gones. D’autres écuries françaises souhaitent, elles aussi, réussir de jolis coups. C’est le cas du Stade Rennais. Les pensionnaires du Roazhon Park souhaitent injecter du sang neuf à leur effectif. Ils regardent notamment du côté des très gros clubs où certains éléments jouent peu ou moins. Et le 23 décembre dernier, Ouest-France a révélé que le SRFC a coché le nom de Claudio Echeverri (20 ans).

Propriété de Manchester City depuis 2024, l’Argentin a été envoyé en prêt au Bayer Leverkusen l’été dernier. Pour le joueur comme pour les Skyblues, l’objectif était qu’il enchaîne les matches et qu’il poursuive sa progression dans un championnat européen relevé. Si l’Espagne avait sa préférence, il a finalement accepté de rejoindre la Bundesliga. Un choix qui n’a pas payé. En effet, Echeverri n’a joué que 11 rencontres toutes compétitions confondues (270 minutes), dont seulement 3 dans la peau d’un titulaire. Il a délivré 1 passe décisive et n’a pas marqué de but.

Rennes ne fera pas le gros coup Echeverri

On peut dire que le bonheur n’était clairement pas dans le prêt. D’ailleurs, à la fin du mois de décembre, Kasper Hjulmand, entraîneur de Leverkusen, a annoncé qu’un accord avait été trouvé pour mettre fin au prêt du milieu. Mais City ne compte pas le garder. Un nouveau prêt est à l’étude et Rennes a tenté le coup. River Plate, son ancien club, ou encore Girona, qui était déjà intéressé durant l’été, se sont aussi manifestés. Dans le même temps, l’agent du joueur a fait un point sur son cas. «J’ai prévu des réunions avec les dirigeants et nous allons définir l’avenir de Claudio, mais je peux déjà vous dire qu’il restera en Europe. Il s’identifie beaucoup au club (River), c’est là qu’il s’est formé en tant que joueur et en tant que personne, c’est pourquoi il aura toujours envie d’y retourner. »

Il a ajouté «ce n’est pas possible pour l’instant, mais c’est parce que Manchester City ne veut pas le renvoyer en Amérique du Sud, sinon il serait ravi. Deux équipes veulent Claudio. Girona est l’option la plus concrète, mais nous ne pouvons pas non plus exclure Villarreal.» Ce mercredi, le Stade Rennais est fixé sur ce dossier. Selon les informations de la Cadena SER, les Bretons sont hors course. Girona et City sont en train de finaliser le prêt d’Echeverri. Mais avant cela, l’écurie espagnole doit boucler le départ de Jhon Solis au Brésil. Ce qui libérera la place de joueur extracommunautaire nécessaire à l’enregistrement de Claudio Echeverri, qui renforcera immédiatement l’effectif de Michel. Pour Rennes, c’est un coup dur.