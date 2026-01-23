OM : Ethan Nwaneri portera le numéro 11

Après Arsenal qui a officialisé en premier le prêt de son joueur Ethan Nwaneri à l’OM, le club phocéen a communiqué à son tour. Avec une photo du jeune Anglais et de son nouveau maillot, qui sera floqué du numéro 11.

« Ethan Nwaneri est avant tout un joueur créatif. Milieu offensif de formation, numéro 10 capable d’évoluer sur les ailes, il se distingue par sa qualité de conduite de balle, sa vision du jeu et sa capacité à éliminer dans les petits espaces. Gaucher élégant, il aime provoquer, casser les lignes balle au pied et se projeter vers le but. Sa justesse technique, alliée à une intelligence de jeu rare pour son âge, lui permet de faire jouer les autres autant que de se montrer décisif. À seulement 18 ans, il fêtera son 19e anniversaire le 21 mars prochain, Ethan Nwaneri est en phase de construction. Au contact d’un entraîneur comme Roberto De Zerbi, le jeune Anglais devrait s’épanouir, développer sa palette de qualités afin de confirmer les attentes placées en lui », explique l’OM dans son communiqué.