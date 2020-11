Rennes-Bordeaux : les compositions officielles

Avant le choc entre l'AS Monaco et le PSG, ce soir (21h, à suivre en direct sur notre site), c'est le Stade Rennais qui reçoit les Girondins de Bordeaux en ouverture de cette 11e journée de Ligue 1 (19h, à suivre également en direct sur notre site). Un match mettant aux prises des Bretons troisièmes, qui avaient chuté au Parc des Princes (3-0) avant la trêve, à des Girondins 12es et qui restent sur deux défaites à Monaco (4-0) et contre Montpellier (0-2).

Pour cette rencontre, Julien Stéphan s'appuie sur un 4-4-2 avec Gomis dans le but. Une défense composée de Truffert à gauche, Aguerd et Da Silva dans l'axe et Soppy à droite. Camavinga et Bourigeaud, préféré à Nzonzi, formeront le double pivot du milieu. Tait et Del Castillo, préféré à Doku, animent les ailes en soutien de Guirassy et Terrier. De son côté, Jean-Louis Gasset propose un 4-2-3-1 avec Costil au poste de gardien. Une charnière avec Koscielny et Baysse dans l'axe. Kwateng et Sabaly dans les couloirs. Otavio et Basic prennent place au milieu. Zerkane et Kalu, préférés à Oudin et de Préville, animeront les ailes. Enfin, Ben Arfa sera placé en soutien de Maja.

Stade Rennais : Gomis - Soppy, Da Silva, Aguerd, Truffert - Tait, Camavinga, Bourigeaud, Del Castillo - Terrier, Guirassy

Girondins de Bordeaux : Costil - Kwateng, Koscielny, Baysse, Sabaly - Otavio, Basic - Zerkane, Ben Arfa, Kalu - Maja