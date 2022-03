Ligue 1 : Rennes terrasse l'OL et se hisse provisoirement sur le podium

Après le traditionnel multiplex de 15 heures, la 28ème journée de Ligue 1 se poursuivait, ce dimanche à 17h05, avec une très prometteuse affiche entre l'Olympique Lyonnnais (9e, 41 pts) et le Stade Rennais (5e, 46 pts). Au Groupama Stadium, le club rhodanien, vainqueur du FC Lorient (4-1) le week-end dernier et du FC Porto (1-0) en milieu de semaine, avait soif de revanche après l'humiliation vécue face aux Bretons lors du match aller (1-4). Restant sur trois victoires consécutives en Championnat, dont un succès contre Angers dimanche dernier (2-0), le Stade Rennais, battu jeudi soir sur la pelouse de Leicester en huitièmes de finale de la C3 (0-2) pouvait, de son côté, grimper provisoirement sur le podium de L1 en cas de victoire. Pour cette rencontre, Peter Bosz optait donc pour un 4-2-3-1 avec Anthony Lopes dans les cages derrière Léo Dubois, Thiago Mendes, Castello Lukeba et Emerson Palmieri. Le double pivot était assuré par Maxence Caqueret et Tanguy Ndombélé. Seul en pointe, Moussa Dembélé pouvait compter sur le soutien de Romain Faivre, Lucas Paqueta et Karl Toko Ekambi. De son côté, Bruno Genesio misait quant à lui sur un 4-3-3 où Gaëtan Laborde accompagnait Benjamin Bourigeaud et Marin Terrier sur le front de l'attaque.

Une rencontre qui n'allait d'ailleurs pas tarder à se décanter, en prenant rapidement la même issue que celle observée lors de la phase aller... Bien mieux rentrés dans cette partie, les Rennais s'illustraient dès les premières secondes mais Bourigeaud voyait finalement sa reprise acrobatique parfaitement détournée par Lopes (6e). Une première frayeur qui en appelait d'autres avec des conséquences bien plus dramatiques pour les Lyonnais... Servi en profondeur sur la gauche à la suite d'une bonne combinaison dans l'axe entre Laborde et Terrier, Bourigeaud s'en allait défier Lopes et trompait ce dernier d'une belle frappe croisée (0-1, 11e). Portés par cette ouverture du score précoce, les Rouge et Noir ne baissaient pas de rythme et le break intervenait dans la foulée. Profitant d'un dégagement approximatif de Paqueta, Santamaria armait une demi-volée du droit, déviée par le Brésilien, qui prenait le gardien des Gones à contre-pied (0-2, 13e). Sonnés, les hommes de Peter Bosz tentaient de réagir mais, en contre, c'est encore Rennes et Martin qui mettaient Lopes en difficulté (20e).

4-1 à l'aller, 4-2 au retour, le Stade Rennais s'amuse avec l'OL !

Bousculé, l'OL s'offrait enfin une première situation chaude. Décalé sur la gauche, Paqueta centrait à mi-hauteur pour Dembélé mais la demi-volée du numéro 9 lyonnais filait, de peu, au-dessus de la lucarne gauche de Gomis (25e). Un peu plus présent aux abords de la surface rennaise, les Gones poussaient pour réduire l'écart mais ni Ndombélé (29e) ni Dembélé (31e) ne trouvaient le cadre des Rouge et Noir. En manque de réalisme, les locaux passaient ensuite tout près du scénario catastrophe quand Lopes, coupable d'une terrible erreur de main, était tout proche de concéder un but contre son camp (41e). Mais c'est une nouvelle bourde du dernier rempart lyonnais, fautif dans sa relance vers Lukeba, qui scellait le naufrage rhodanien dans ce premier acte. Décalé par Bourigeaud, Majer ajustait le Portugais aux 5,50 mètres (0-3, 45+1e). Pris par le collectif rennais malgré une timide réaction, l'OL était ainsi mené de trois buts au terme d'un premier acte d'une rare intensité. Et au retour des vestiaires, la sentence tombait à nouveau... En contre-attaque, Terrier profitait du service de Majer pour ajuster Lopes d'une sublime frappe du droit dans la lucarne gauche du but rhodanien (0-4, 49e).

Incapable de déborder le bloc rennais, l'OL remerciait ensuite Lopes, auteur de deux belles parades sur les frappes de Laborde (53e) et Majer (54e). Et allait finir par trouver le chemin des filets. Sur un corner frappé par Faivre, Toko-Ekambi s'élevait plus haut que tout le monde pour placer une tête croisée au premier poteau. Lobé, Gomis voyait finalement Traoré manquer son dégagement et marquer contre son camp (1-4, 59e). Portés par cette réduction du score, les coéquipiers de Ndombele insistaient mais peinaient clairement dans le dernier geste (en témoigne cette statistique effrayante d'un seul tir cadré en 10 tentatives...). Pour le dernier quart d'heure, Peter Bosz procédait à un triple changement avec les entrées combinées de Reine-Adélaïde, Da Silva et Aouar. Mais malgré la nouvelle réduction du score de Dembélé sur penalty (2-4, 82e), le Stade Rennais conservait son avantage au score pour s'offrir une victoire de prestige et ainsi grimper, provisoirement, sur le podium de Ligue 1. De son côté, l'OL retombe dans ses travers et stagne à une piètre 10ème place.

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI de l'Olympique Lyonnais

Le XI de départ lyonnais pour la réception du Stade Rennais ! 🦁🔴🔵#OLSRFC pic.twitter.com/a0MiTQ4x2J — Olympique Lyonnais (@OL) March 13, 2022

Le XI du Stade Rennais