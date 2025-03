BL : Mayence devance M’Gladbach et monte sur le podium

Le Borussia Mönchengladbach et le FSV Mayence s’affrontaient en ouverture de cette 25e journée de Bundesliga. Nebel a ouvert le score pour les visiteurs peu avant la mi-temps (1-0, 39e) et Mayence a rapidement fait la différence en seconde période grâce à Kohr (2-0, 49e). Mais par la suite, M’Gladbach s’est enfin réveillé et a réduit le score trop tardivement grâce à Lainer (2-1, 75e).

Car en fin de rencontre, Mayence a scellé la victoire grâce à une réalisation d’Amiri, pour la deuxième passe décisive de la soirée du Sud-coréen Jae-Sung (3-1, 77e). Ce match dominé par Mayence permet à l’équipe de Bo Henriksen de grimper à la troisième place, dans l’attente du résultat de l’Eintracht Francfort. 8e, le Borussia Mönchengladbach va devoir se ressaisir contre le Werder Brême lors de la journée suivante.