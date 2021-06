Chelsea prolonge Thomas Tuchel

Dans la nuit du 23 au 24 décembre dernier, Thomas Tuchel était limogé de son poste d'entraîneur au Paris Saint-Germain. Six mois plus tard, il est sur le toit de l'Europe avec Chelsea. Et l'aventure va continuer longtemps.

Chelsea a officialisé la prolongation de contrat de l'entraîneur de 47 ans jusqu'en 2024. « Je ne peux pas imaginer une meilleure occasion pour une prolongation de contrat. Je suis reconnaissant pour cette expérience et très heureux de continuer à faire partie de la famille Chelsea », a réagi Tuchel.