Serie A : malmenée par Naples, la Juventus coule

Après deux matches sans victoire (0-1 contre Empoli, 2-2 contre Udinese), la Juventus devait à tout prix lancer sa saison sur la pelouse de Naples ce samedi, dans le cadre de la troisième journée de Serie A. En difficulté face au Napoli, déjà vainqueur de ses deux premiers matches (2-0 contre Venise, 2-1 face au Genoa), les Bianconeri auront pourtant réussi à faire le plus difficile. Malgré la forte domination de Naples, Manolas se troue complétement sur sa relance et offre l'ouverture du score à Morata (1-0, 10e).

Beaucoup mieux offensivement depuis le début de la partie, les Gli Azzurri sont parvenus à renverser le score. À la suite d'une frappe enroulée d'Insigne, Szczesny manque son arrêt et permet à Politano d'égaliser (1-1, 57e). En fin de rencontre, après un cafouillage sur corner, Kean, qui venait tout juste d'entrer, dévie le ballon sur son gardien. Derrière, Koulibaly a bien suivi et peut conclure dans le but vide (2-1, 85e). Alors que Naples est provisoirement leader de Serie A, la Juventus concède sa deuxième défaite en trois journées et pointe à la 16e place.

Le classement de la Serie A