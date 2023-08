Liga : le Barça enchaîne à Villarreal dans un match spectaculaire

En attendant de nouvelles recrues et notamment Joao Cancelo, le FC Barcelone doit continuer de rester dans la lignée du Real Madrid en ce début de saison. Après une victoire et un nul concédé, les Catalans effectuaient un premier déplacement périlleux dans le magnifique Estadio de la Ceramica de Villarreal. Sans Raphinha, Pedri et Araujo, Xavi décidait d’aligner un milieu à quatre, avec Gundogan, Gavi, Romeu et De Jong. Devant eux, Lewandowski et Yamal étaient alignés.

Le début de match était rempli d’intensité avec un Sorloth déchaîné, qui voyait le VAR lui priver de l’ouverture du score, avant de buter sur Ter Stegen (5e et 10e). Mais derrière, Barcelone a fait preuve de réalisme et a ouvert le score grâce à Gavi (1-0, 12e) avant que De Jong ne fasse le break quelques instants plus tard (2-0, 14e). Le score semblait alors déjà bouclé, mais le sous-marin jaune n’a rien lâché et a réduit le score grâce à une tête de Foyth (2-1, 26e). Reboosté grâce à son but, Villarreal a pris le dessus, devant son public. Après un gros travail de Pedraza, Sorloth était à la réception du centre de son latéral pour conclure et égaliser (2-2, 40e).

Robert Lewandowski sauve son match

Une première période riche en occasions, mais qui a certainement mis Xavi hors de lui. Surtout que, juste après la mi-temps, Baena profitait d’un mauvais alignement de la défense catalane pour tromper Ter Stegen et faire vibrer la Ceramica (3-2, 50e). Le Barça manquait alors de jus et Lewandowski se montrait très maladroit. Mais Torres, tout juste entré en jeu, était à l’origine d’un beau mouvement qu’il a fini par conclure à bout portant (3-3, 68e). Au plus mal, le Barça est parvenu à renverser le score grâce au bon coaching du staff barcelonais. Le tout sous les yeux d’un Xavi suspendu pour deux rencontres après un carton rouge reçu face à Getafe (0-0).

Et quelques instants plus tard, après un beau mouvement collectif, Yamal effectuait un beau mouvement, mais trouvait le poteau. Derrière, Lewandowski était là pour redonner l’avantage au Barça et sauver son match bien délicat (4-3, 71e). Sonné par le scénario de la rencontre, le club de Castellón n’a rien pu faire pour revenir encore au score. Dans la douleur, le Barça s’impose donc avant un déplacement à Osasuna, mais a montré de sérieuses lacunes défensives. Côté Villarreal, les Groguets enchaînent une deuxième défaite en trois matches et devront se relancer à Cadix.