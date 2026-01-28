Chelsea : l’avenir de Cole Palmer va enflammer la fin du mercato

« Cole est un joueur incroyable, tout comme Moises (Caicedo) qui est assis à côté de moi et comme beaucoup d’autres joueurs du groupe. Le timing ne me surprend pas. Un nouveau manager arrive et tout à coup, certains cherchent à semer la zizanie. Ce n’est pas vrai. Cole est là, il est très content et on est tous impatients de le voir sur le terrain. Cela sort de nulle part, il n’y a rien de concret. Il n’y a aucune raison d’en discuter, voilà où j’en suis ». En conférence de presse mardi soir, Liam Rosenior était très explicite concernant l’avenir de Cole Palmer.

Il faut dire que ces derniers temps, la presse anglaise a énormément spéculé sur un départ de la coqueluche des Blues vers Manchester United, club qu’il supportait d’ailleurs quand il était enfant. Et les déclarations de Liam Rosenior ne semble pas avoir calmé les médias anglais, bien au contraire, puisque ces derniers sont convaincus qu’il va y avoir un feuilleton Palmer sur cette dernière semaine de mercato.

Les Mancuniens l’attendent

Sky Sports fait ainsi le point sur ce dossier, confirmant tout de même qu’aux yeux des Blues, Palmer n’est pas en vente. Mais l’intérêt mancunien est bien là. The Sun indique pour sa part que le joueur ne serait pas spécialement heureux du côté de la capitale anglaise en ce moment, lui qui réalise une saison un peu en dessous de ses standards. Le Manchester Evening News rappelle que, ces derniers mois, le principal concerné a clamé son amour pour les Red Devils à plusieurs reprises, en public comme en privé.

Recruté pour 50 millions d’euros à Manchester City il y a trois ans, Cole Palmer coûterait logiquement très cher aux Mancuniens, et nul doute qu’un transfert dépasserait clairement les 100 millions d’euros au vu des prix du marché anglais. Reste aussi à savoir si le club entraîné par Michael Carrick passera à l’action cet hiver ou cet été. Quoi qu’il en soit, nul doute que les Red Devils seront aussi prêts à lui offrir des émoluments colossaux. De quoi s’acheter une deuxième Patek…