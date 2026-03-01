Premier League : Arsenal domine difficilement Chelsea et conforte sa place de leader

Arsenal n’a plus le droit à l’erreur. Bien installés en tête de la Premier League depuis le début de la saison, les Gunners sont plus que jamais favoris pour soulever la Premier League, 22 ans après. Mais depuis quelques semaines, les Londoniens ont perdu des points et voient Manchester City revenir en force. Avant un derby plus qu’important contre Chelsea, Arsenal devait alors ne pas se louper. Car en cas de défaite, les Skyblues auraient eu une belle occasion de prendre la tête lors de la prochaine journée.

Pourtant, ce sont bien les Blues qui ont réussi à installer leur rythme à l’Emirates Stadium. Désireux de rester dans la course à la C1 après deux nuls de suite, les hommes de Liam Rosenior ont cependant été secoués par l’ouverture du score de Saliba… pour la 23e fois de la saison sur corner (1-0, 21e). Le rythme est ensuite redescendu et les fautes se multipliaient. Mais sur un dernier corner pour Chelsea, la défense des Gunners et Hincapié déviaient le ballon de James pour l’égalisation (1-1, 45e+2).

Chelsea s’est sabordé

Après la pause, c’est Chelsea qui a encore remis du rythme dans ce derby, avec une première alerte de Fernandez, bien déviée par Sánchez (55e). Mais Arsenal n’a pas besoin de faire le jeu, puisqu’il suffit d’un corner pour tout changer. Et cela s’est confirmé sur une nouvelle tête de Timber, bien aidé par la mauvaise sortie de Sánchez (2-1, 66e). De quoi complètement changer la physionomie du match, en plus d’une faute évitable de Pedro Neto sur Gabriel Martinelli, qui lui a valu un carton rouge (71e).

Chelsea s’est sabordé pour la fin de match et voyait Arsenal dominer largement, avec un Sánchez encore décisif devant Eze (80e). Malgré tout, les Blues ont failli surprendre Arsenal avec un centre fuyant de Garnacho dévié par David Raya in extremis (90e+2). Suffisant pour les Gunners, qui reprennent cinq points d’avance sur Manchester City, avant d’aller à Brighton. De son côté, Chelsea s’éloigne de la course à la C1 avec ce nouveau revers et reste sixième, à trois unités de Liverpool et avant un nouveau déplacement compliqué à Aston Villa, mercredi soir.