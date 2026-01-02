Liam Rosenior est déjà au cœur d’une polémique à Chelsea !

Enzo Maresca parti de Chelsea, Liam Rosenior devient le grand favori pour prendre la suite. L’entraîneur de Strasbourg pourrait bien rejoindre le club grand frère de BlueCo, laissant le Racing au beau milieu de la saison. Il y a pourtant pas mal d’enjeux pour le club alsacien, qualifié en 8e de finale de Ligue Europa Conférence après avoir terminé premier de la phase de championnat, et une place européenne à aller chercher en fin d’exercice en Ligue 1. « Plusieurs personnes clés à Chelsea sont impressionnées par le travail accompli par Rosenior », explique Sky Sports ce matin.

La suite après cette publicité

Le départ du technicien anglais confirmerait le statut de vassal de Strasbourg. Cette nouvelle ne rassurera pas les supporters alsaciens, en colère pour une partie d’entre eux, notamment certains groupes d’ultras contre le modèle de la multipropriété imposé par BlueCo. Ceux de Chelsea en revanche sont plutôt heureux d’avoir vu Maresca faire ses bagages et le profil de Rosenior semblait jusque-là les intriguer, mais une ancienne vidéo déterrée des réseaux sociaux fait aujourd’hui la polémique en Angleterre. Nous sommes sur le plateau de Sky Sports et Rosenior critique le club de Fulham et sa politique en matière de transferts.

La suite après cette publicité

Une vieille vidéo compromettante ressort

Promus en Premier League, les Cottagers venaient de débourser plus de 100 millions de livres (115 M€) pour faire venir 13 recrues. Malgré tout cet argent, le club londonien a vécu une saison particulièrement difficile terminée à la 19e place à dix points du maintien, et est donc reparti aussitôt en Championship. « Je ne crois pas que la manière de recruter fonctionne à Fulham, déclarait alors le jeune Rosenior (33 ans à l’époque), qui venait de devenir l’entraîneur adjoint de la réserve de Brighton. « Je pense qu’il faut une plus grande synergie entre les clubs de football en matière de recrutement. C’est un problème. »

Chelsea doit-il récupérer Liam Rosenior de Strasbourg ? OUI NON Partage ta réponse Génération de l'image en cours

« Ils ont recruté deux gardiens de but le jour de la clôture du mercato. Pour moi, ça n’a aucun sens, poursuivait-il dans sa critique. Pour moi, cela ressemble à une approche à l’aveugle : recruter le plus de joueurs possible, dépenser de l’argent et faire bonne figure pendant le mercato. (…) Le football, c’est avoir des joueurs de qualité, mais c’est aussi avoir un esprit d’équipe. » Des mots qui résonnent aujourd’hui car Chelsea est justement dans ce modèle de recrutement à outrance, quitte à ne pas donner beaucoup de sens à une réflexion plus globale pour constituer son équipe. Cette vidéo lui revient comme un boomerang.

La suite après cette publicité

Rosenior sait où il a mis les pieds avec BlueCo

Le Daily Mail s’en est fait écho, affichant quelques commentaires récupérés sur les réseaux sociaux. « Vu la façon dont ce type a parlé du recrutement par le passé… Comment peut-il envisager de rejoindre ce Chelsea ? », réagit un internaute. « Il va recevoir une dure leçon à Chelsea », commente un autre. Les supporters des Blues commencent d’ores et déjà à prendre peur, alors que Rosenior est toujours officiellement à Strasbourg. Un fan craint l’« accident industriel » pendant qu’un second estime que le coach « n’arrivera pas au bout de la saison » s’il est bel et bien nommé.

Pourtant, Rosenior sait très bien où il a mis les pieds. Il a beau avoir émis un avis il y a 8 ans sur un plateau de télévision, l’Anglais de 41 ans s’est accommodé du modèle de Blue Co, et plus globalement des mercatos toujours plus denses d’année en année. « Ce ne sont pas seulement les clubs de multipropriété qui connaissent un fort taux de rotation de l’effectif. J’étais à Hull et en janvier (2024), nous avons eu, je crois, 15 départs et 13 arrivées, affirmait le coach dans un entretien à The Athletic. C’est le football d’aujourd’hui, il est normal que le renouvellement des joueurs soit énorme dans tous les clubs. » Une polémique déjà oubliée ?