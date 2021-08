OGCN-OM : le directeur de la communication tacle Christian Estrosi

Le feuilleton OGCN-OM continue de faire parler. Alors que le maire de la ville de Nice, Christian Estrosi, avait fait part d'un «comportement inqualifiable du président de l’OM» en tribune lors des incidents survenus à l'Allianz Rivieira, Jacques Cardoze, le directeur de la communication de l'OM, a été «outré» par les propos du maire de Nice et a défendu Pablo Longoria.

«Quand je vois M. Rivère dire qu'avec les filets, Nice aura un stade sécurisé, cela veut bien dire qu'il ne l'était pas, et qu'il y a eu une faille gigantesque dimanche soir. Je trouve honteux et irrespectueux que l'on fasse porter la responsabilité à M. Longoria. Les propos de M. Estrosi sont inadmissibles, scandaleux et mensongers, a-t-il expliqué à L'Équipe. Et à la 75e minute, c'est Mme Rivère qui vient nous dire : "Arrêtez, ce n'est rien ces projectiles". Elle agrippe le bras de Pablo Longoria qui, dans un geste ferme, la pointe du doigt et lui demande de ne pas le toucher.»