Ligue 1 : le ton est monté entre Adi Hutter et Liam Rosenior

Alors que l’échange de coups sur le terrain n’a donné lieu qu’à un match nul et vierge plutôt intéressant, celui sur les bancs a relativement tendu la situation. À la fin de la rencontre, alors que Liam Rosenior s’est approché du banc monégasque pour serrer la main de son homologue Adi Hütter, ce dernier s’est fait attendre de longues minutes, ignorant la poignée de main qui lui était proposée par l’Anglais.

«Je ne vais pas entrer dans les détails de ce qui a été dit ou pourquoi cela a été dit. Quand je dois attendre cinq minutes pour serrer la main du manager adverse et que je me tiens sur une ligne de touche, cela en dit long sur les autres», a expliqué très sèchement le manager de Strasbourg après la rencontre. L’entraîneur autrichien de Monaco s’est défendu en expliquant qu’il «n’avait pas vu» son homologue, concentré sur «son staff et ses joueurs.»