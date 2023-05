L’OL s’agite en coulisse pour son futur directeur sportif

La suite après cette publicité

Il ne fait plus guère de doutes que Bruno Cheyrou va quitter le rôle qu’il occupe actuellement à l’OL. Le club rhodanien, qui a entamé sa mue avec le départ de Jean-Michel Aulas et la prise en main de celui-ci par John Textor, va chambouler une grande partie de sa direction. Un poste de directeur général, un directeur sportif et un responsable du recrutement qui développera la cellule scout et data du club rhodanien sont clairement à l’étude. À l’heure actuelle, bien malin qui peut dire qui seront les heureux élus.

Les noms de Mathieu Bodmer et de Loïc Désiré circulent…

Personnage central du futur projet OL à la sauce Textor, le directeur sportif devra discuter avec le DG, mais devra aussi piloter la partie recrutement. Concernant l’identité du futur élu, difficile d’en savoir plus. Une chose est sûre, dans le petit monde des agents et du mercato, c’est le flou le plus complet (y compris pour les agents disposant de joueurs sous contrat à l’OL) et l’idée est plutôt d’attendre de voir qui sera nommé avant de passer concrètement à l’action. Ce qui n’empêche pas malgré tout le club aux sept titres de champion de France de recevoir et d’étudier quelques propositions arrivées sur la table.

À lire

Vidéo : l’absence de Lacazette dans le XI de Ligue 1 enrage les Twittos

Malgré tout, quelques noms fuitent ces dernières semaines. Entre fantasmes de supporters, idées proposées en interne et vraies prises de contact, difficile de savoir une fois encore. Mais des noms circulent… La piste menant à Matthieu Bodmer revient avec insistance et c’est peut-être celle qui revient le plus souvent. Selon nos informations, l’ancien joueur de l’OL (entre 2007 et 2010) qui effectue des débuts convaincants au poste de directeur sportif au Havre est une véritable cible lyonnaise. Un départ du HAC n’est pas à exclure, d’autant que l’écurie de L2 ne compte pas mettre beaucoup de moyens. Ce qui est perçu comme un manque d’ambition par certains. Autre directeur sportif en poste dont le nom a été évoqué en coulisse, celui de Loïc Désiré. Le responsable recrutement de Strasbourg, qui avait déjà failli succéder à Florian Maurice lorsque celui-ci avait rejoint Rennes, avait renoncé au poste. Joint par nos soins, ce dernier s’est dit surpris par cette information.

La suite après cette publicité

La piste Abidal s’est refroidie

Si la possibilité de revoir Juninho à l’OL n’est pas à exclure, il est peu probable que cela soit dans le rôle qui était le sien il y a quelques mois. Pour autant, le nom d’une autre vieille gloire lyonnaise a circulé dans les travées du Groupama Stadium ces derniers jours, un certain Éric Abidal. L’ancien directeur sportif du Barça n’a jamais caché son attachement au club rhodanien et n’hésite d’ailleurs pas à le clamer haut et fort dès qu’il en a l’occasion. Si en coulisse, l’ancien international français ouvre clairement la porte à un retour à l’OL, ce n’est pas vraiment le cas au sein du club septuple champion de France. Ses récents déboires extrasportifs ne rassurent guère les décideurs lyonnais qui n’envisagent pas pour le moment de creuser cette piste et qui sont actuellement sur les traces d’un directeur sportif étranger mystère.

D’ailleurs qu’en pensent ces derniers ? Joint par nos soins, le club rhodanien assure n’avoir pour le moment aucune information à donner et s’en remet aux bons soins de John Textor qui est le maître des clés et du temps. C’est sans doute de son côté qu’il va falloir guetter un signal aussi bien pour le poste de directeur général (Vincent Ponsot pourrait être nommé), que pour celui de directeur sportif ou encore celui de responsable du recrutement (Mathieu Louis-Jean est pressenti). Certaines voix lyonnaises espèrent une décision d’ici le dernier match de Ligue 1 de l’OL. Il faudra peut-être encore attendre quelques jours de plus… au grand dam des supporters, mais aussi et surtout des agents qui naviguent en eaux troubles et qui ne savent pas à qui s’adresser au sein du club…