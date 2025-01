L2 : le PFC retrouve la victoire et la place de leader, Grenoble enfonce Caen

Jürgen Klopp devrait venir plus souvent au Stade Charléty. Après deux défaites consécutives contre Lorient et, plus surprenant, Martigues, le PFC a profité du passage de l’ancien entraîneur de Liverpool, devenu directeur des activités football du groupe Red Bull, pour retrouver le chemin de la victoire. Les Parisiens font même d’une pierre deux coups puisqu’en battant Amiens 1-0, ils reprennent la tête de la Ligue 2, un point devant Lorient.

Deux autres matchs avaient lieu à 14h dans cette 18e journée. Bastia n’a fait qu’une bouchée de l’AC Ajaccio, chez qui rien ne va plus. Le Sporting a giflé son voisin corse 4-0 et le laisse à une très préoccupante 17e place. Caen ne va pas mieux non plus. Battus par Clermont à domicile le week-end dernier, les Normands ont de perdu sur leur pelouse, face à Grenoble cette fois, 1-0 dans un match où ils ont fini à neuf contre dix. Malherbe est barragiste.

Les résultats des matchs de 14h :

Paris FC 1 - 0 Amiens : Hamel (50e)

Caen 0 - 1 Grenoble : Valls (45e+1)

Bastia 4 - 0 Ajaccio : Ducrocq (19e), Tomi (23e), Cissé (40e), Tramoni (68e)