Manchester United a deux impératifs avant de recruter Manuel Ugarte

Si le PSG avance sur le dossier João Neves, un autre milieu de terrain est au cœur du mercato. En effet, Manuel Ugarte est de moins en moins certain de rester dans le club de la capitale après une saison seulement. Il a pourtant effectué de très bons débuts avec Luis Enrique, tout juste après son transfert de 60 M€ en provenance du Sporting CP, avant de progressivement sortir des petits papiers de l’entraîneur espagnol. Nous vous l’indiquions ces derniers jours, les négociations pour un transfert du côté de Manchester United avancent.

Erik ten Hag apprécie son profil de déménageur tout terrain, qui ne compte pas ses efforts. La Premier League est un championnat qui pourrait convenir à ce joueur très athlétique. L’Uruguayen se serait fait une raison de quitter Paris, et aurait même déjà convenu d’un accord avec les Red Devils, d’après les informations de la presse anglaise de ces derniers jours. Il reste encore à s’entendre sur les termes d’un transfert avec le PSG, qui réclame tout de même 70 M€. Pas une mince affaire, même pour le riche club de Premier League.

Manchester United a besoin d’argent

Celui-ci vient tout de même de débourser 62 M€ pour faire venir Leny Yoro en provenance du LOSC. Les règles de fair-play financier du championnat anglais commencent à limiter le champ d’action des Mancuniens. En réalité pour trouver les fonds nécessaires à la venue de Manuel Ugarte, ils doivent vendre, et si possible au poste de l’international uruguayen (21 sélections) afin de lui faire de la place. Pour le Daily Mail, deux noms sont mis sur le devant de la scène pour remplir ce rôle : Scott McTominay et Casemiro.

Le premier a encore un an de contrat (plus une année en option). L’Écossais est régulièrement cité pour un départ mais chaque année il reste, et parvient même à se faire une place dans l’effectif. Ce mercato semble tout de même être le bon pour le joueur de 27 ans, courtisé par Fulham et Tottenham. MU espère récupérer au moins 35 à 40 M€. Pour le Brésilien de 32 ans, c’est surtout son salaire qui pèse lourd, en plus d’être décevant sur le terrain malgré son énorme palmarès. Il est suivi par Fenerbahçe et des clubs saoudiens. L’Equipe dévoile une dernière information. En plus d’Ugarte, les Red Devils sont tentés par la venue d’Adrien Rabiot, libre comme l’air.