Serie A

Serie A : Bologne enchaîne à Cagliari, penalty et victoire manquée pour Cornet et le Genoa

Par Jordan Pardon
1 min.
Santiago Castro @Maxppp
Cagliari 0-2 Bologne

Bologne ne faiblit pas. Pour leur premier match post-trêve, les Rossoblù ont écarté sans trop de difficultés Cagliari ce dimanche (0-2). Portés par un Bernardeschi très en forme et impliqué sur le premier but d’Emil Holm grâce à son corner (31e), les joueurs d’Émilie-Romagne ont ensuite le fait break sur une étincelle d’Orsolini. Trouvé sur le côté droit aux abords de la surface, le gaucher repiquait dans l’axe et déclenchait un amour de frappe au premier poteau, laissant Caprile impuissant (80e).

Classement général Serie A

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Inter Milan Inter Milan 15 7 +10 5 0 2 18 8
2 Logo Naples Naples 15 7 +5 5 0 2 12 7
3 Logo Rome Rome 15 7 +4 5 0 2 7 3
4 Logo Milan Milan 13 6 +6 4 1 1 9 3
5 Logo Bologne Bologne 13 7 +6 4 1 2 11 5
6 Logo Côme Côme 12 7 +4 3 3 1 9 5
7 Logo Juventus Juventus 12 7 +2 3 3 1 9 7
8 Logo Atalanta Atalanta 11 7 +6 2 5 0 11 5
9 Logo Sassuolo Sassuolo 10 7 0 3 1 3 8 8
10 Logo Cremonese Cremonese 9 6 -1 2 3 1 7 8
11 Logo Udinese Udinese 8 6 -3 2 2 2 6 9
12 Logo Lazio Lazio 8 7 +3 2 2 3 10 7
13 Logo Cagliari Cagliari 8 7 -2 2 2 3 6 8
14 Logo Torino Torino 8 7 -7 2 2 3 6 13
15 Logo Parme Parme 6 7 -4 1 3 3 3 7
16 Logo Lecce Lecce 6 7 -5 1 3 3 5 10
17 Logo Hellas Hellas 4 7 -7 0 4 3 2 9
18 Logo Fiorentina Fiorentina 3 6 -4 0 3 3 4 8
19 Logo Genoa Genoa 3 7 -6 0 3 4 3 9
20 Logo Pise Pise 3 7 -7 0 3 4 3 10
Voir le classement complet

Grâce à ce succès, Bologne se hisse vers les sommets du championnat en intégrant le top 5. Cagliari reste dans le ventre mou, à la 12e place. Dans l’autre rencontre de l’après-midi, le Genoa et Parme n’ont pas été en mesure de se départager. Les Parmesans avaient pourtant été réduits à 10 dès la 42e minute de jeu quand l’ex-Troyen Abdoulaye Ndiaye, averti cinq minutes plus tôt pour une faute d’antijeu, était expulsé (sévèrement ?) pour un mauvais geste sur l’ex-Marseillais Vitinha. En seconde période, Suzuki aura été impérial, repoussant notamment une tentative de Malinovskyi mais aussi un penalty de Cornet dans les arrêts de jeu (90+6e), alors que l’Ivoirien était entré quinze minutes plus tôt. Parme est 15e. Le Genoa est actuellement 19e.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
