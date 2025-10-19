Serie A : Bologne enchaîne à Cagliari, penalty et victoire manquée pour Cornet et le Genoa

Bologne ne faiblit pas. Pour leur premier match post-trêve, les Rossoblù ont écarté sans trop de difficultés Cagliari ce dimanche (0-2). Portés par un Bernardeschi très en forme et impliqué sur le premier but d’Emil Holm grâce à son corner (31e), les joueurs d’Émilie-Romagne ont ensuite le fait break sur une étincelle d’Orsolini. Trouvé sur le côté droit aux abords de la surface, le gaucher repiquait dans l’axe et déclenchait un amour de frappe au premier poteau, laissant Caprile impuissant (80e).

Classement général Serie A # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Inter Milan 15 7 +10 5 0 2 18 8 2 Naples 15 7 +5 5 0 2 12 7 3 Rome 15 7 +4 5 0 2 7 3 4 Milan 13 6 +6 4 1 1 9 3 5 Bologne 13 7 +6 4 1 2 11 5 6 Côme 12 7 +4 3 3 1 9 5 7 Juventus 12 7 +2 3 3 1 9 7 8 Atalanta 11 7 +6 2 5 0 11 5 9 Sassuolo 10 7 0 3 1 3 8 8 10 Cremonese 9 6 -1 2 3 1 7 8 11 Udinese 8 6 -3 2 2 2 6 9 12 Lazio 8 7 +3 2 2 3 10 7 13 Cagliari 8 7 -2 2 2 3 6 8 14 Torino 8 7 -7 2 2 3 6 13 15 Parme 6 7 -4 1 3 3 3 7 16 Lecce 6 7 -5 1 3 3 5 10 17 Hellas 4 7 -7 0 4 3 2 9 18 Fiorentina 3 6 -4 0 3 3 4 8 19 Genoa 3 7 -6 0 3 4 3 9 20 Pise 3 7 -7 0 3 4 3 10 Voir le classement complet

Grâce à ce succès, Bologne se hisse vers les sommets du championnat en intégrant le top 5. Cagliari reste dans le ventre mou, à la 12e place. Dans l’autre rencontre de l’après-midi, le Genoa et Parme n’ont pas été en mesure de se départager. Les Parmesans avaient pourtant été réduits à 10 dès la 42e minute de jeu quand l’ex-Troyen Abdoulaye Ndiaye, averti cinq minutes plus tôt pour une faute d’antijeu, était expulsé (sévèrement ?) pour un mauvais geste sur l’ex-Marseillais Vitinha. En seconde période, Suzuki aura été impérial, repoussant notamment une tentative de Malinovskyi mais aussi un penalty de Cornet dans les arrêts de jeu (90+6e), alors que l’Ivoirien était entré quinze minutes plus tôt. Parme est 15e. Le Genoa est actuellement 19e.