Le SCO lâche ses vérités sur la situation d’Himad Abdelli

La situation d’Himad Abdelli n’est toujours pas réglée à Angers, à six mois de la fin de son contrat. Depuis qu’il a fait part à sa direction de vouloir rejoindre l’OM, ce que nous vous révélions, le milieu de terrain a été écarté de l’équipe première et s’entraîne avec la réserve. Il n’était d’ailleurs pas disponible le week-end dernier, alors que le SCO accueillait… Marseille. Une semaine plus tard, la donne est identique. Il ne sera pas du groupe pour le déplacement au Paris FC dimanche (17h15), ce qu’a expliqué Laurent Boissière, le directeur sportif, ce vendredi lors d’un point presse rapporté par Ouest-France. «Himad est en réserve car aujourd’hui, il ne se sent pas prêt à nous aider, tout simplement», entame le dirigeant, venu présenter la dernière recrue Branco Van den Boomen.

«Alex (Alexandre Dujeux, ndlr) a besoin d’une équipe avec des mecs qui sont mentalement prêts à 100 % à effectuer des matches de haut niveau, poursuit Boissière. Je peux le comprendre, Himad a un peu la tête peu ailleurs. Et nous, on a notre tête à Paris FC. Mon travail, c’est de protéger ce club, de protéger mon coach et de protéger mon groupe. Il n’est pas prêt à jouer avec nous. Mais ce n’est pas une sanction. Je peux très bien comprendre qu’un garçon ait un rêve dans sa vie et que son rêve soit l’Olympique de Marseille. Je me demande qui n’aurait pas envie d’y aller, s’interroge-t-il tout en donnant les clés d’une possible réintégration. Himad a beaucoup donné pour nous. Il donne encore beaucoup. C’est un garçon que j’apprécie énormément. À nous de faire en sorte que tout se passe bien. S’il reste, ce ne sera pas un souci. Avoir Himad Abdelli dans son effectif, je ne crois pas que ce soit un souci. En tout cas, pas pour moi. S’il ne part pas, bien sûr qu’il réintégrera le groupe.»